Гладков ответил, почему добровольцы «Барса» не сбивают дроны ВСУ в Шебекино
Гладков: «Барс-Белгород» пока не готовы сбивать дроны ВСУ
Добровольцы из отряда «Барс-Белгород» пока не готовы сбивать дроны ВСУ в Шебекино. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время вечерней линии «10 вопросов губернатору» во «ВКонтакте», отвечая местной житильнице, которая спросила, почему военные не сбивают БПЛА.
«Барс» занимается охраной объектов. У них нет задачи выходить на первую линию и вступать, например, в прямое боестолкновение с противником», — пояснил губернатор.
По его словам, недавно в регионе сформировали подразделение, которое будет уничтожать вражеские дроны, однако оно пока не начало работать. Губернатор отметил, что без ущерба боевой БПЛА сбить почти невозможно, ведь всегда существует риск, что от взрыва пострадают местные жители.
Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, после удара БПЛА загорелся один из резервуаров.
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