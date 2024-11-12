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Регион
12 ноября, 18:33

В Чечне 11 директоров были уволены после проваленной внеплановой аттестации

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

В Чеченской Республике 11 школьных директоров были отправлены в отставку после проваленной внеплановой аттестации. Об этом в личном телеграм-канале заявил глава региона Рамзан Кадыров, заслушав соответствующий доклад от первого заместителя руководителя республиканской администрации по взаимодействию с соцблоком Хадижат Кадыровой.

«Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей»,написал глава Чечни.

Также должностей лишились четверо руководителей районных отделов образования, которые тоже не прошли аттестацию. Кадыров приказал тщательно проконтролировать процесс назначения новых школьных директоров и руководителей районных отделов образования. Под эту задачу будет создана специальная комиссия.

Глава Чечни напомнил, что подобные нарушения в не терпящей халатности сфере образования недопустимы. Кроме того, он добавил, что отвечать за результаты будут руководители районных отделов образования и муниципалитетов.

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Ранее в чеченском Духовном управлении мусульман (ДУМ) прокомментировали появившиеся в Сети сообщения о том, что власти региона сделали ношение хиджаба обязательным на территории республики. В ДУМ объяснили, что эта информация — фейк и призвали верить сведениям только из официальных источников.

Юрий Лысенко
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