В Чечне 11 директоров были уволены после проваленной внеплановой аттестации

В Чеченской Республике 11 школьных директоров были отправлены в отставку после проваленной внеплановой аттестации. Об этом в личном телеграм-канале заявил глава региона Рамзан Кадыров, заслушав соответствующий доклад от первого заместителя руководителя республиканской администрации по взаимодействию с соцблоком Хадижат Кадыровой.

«Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей», — написал глава Чечни.

Также должностей лишились четверо руководителей районных отделов образования, которые тоже не прошли аттестацию. Кадыров приказал тщательно проконтролировать процесс назначения новых школьных директоров и руководителей районных отделов образования. Под эту задачу будет создана специальная комиссия.

Глава Чечни напомнил, что подобные нарушения в не терпящей халатности сфере образования недопустимы. Кроме того, он добавил, что отвечать за результаты будут руководители районных отделов образования и муниципалитетов.