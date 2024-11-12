В Лондоне полиция задержала мужчину с ножами у здания британского парламента
Лондонские правоохранители сообщили в соцсетях о задержании мужчины у здания британского парламента. 34-летний гражданин имел при себе холодное оружие — ножи. Уточняется, что пострадавших нет.
«Полицейские прибыли на место и задержали 34-летнего мужчину по подозрению в обладании предназначенным для нападений оружием в общественном месте», — заявили правоохранители.
В Киргизии тем временем задержали заговорщиков, которые планировали устроить в стране массовые беспорядки, дестабилизировать обстановку и захватить власть. В состав группы входили бывшие силовики и проходивший боевую подготовку иностранец. Сейчас они задержаны.