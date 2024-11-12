Южнокорейский актёр и модель Сон Чжэ Рим найден мёртвым в квартире Сеула

На 40-м году жизни умер южнокорейский актёр и модель Сон Чжэ Рим. Как сообщило издание Allkpop, труп артиста нашли днём 12 ноября в его квартире.

Там же обнаружилась предсмертная записка «на двух листках формата А4». Прощание с актёром пройдёт 14 ноября.

Полиция считает версию убийства маловероятной. Впрочем, стоит отметить, что несколько месяцев назад актёр сделал публикацию в соцсетях, где заявил о «начале длинного пути», что не вполне вяжется со случившейся трагедией.

Сон родился в Сеуле в 1985 году. Карьеру он начал в качестве модели и не раз попадал на обложки корейских версий глянцевых журналов с мировым именем. На больших экранах он стал появляться с 2009-го года, сыграв с тех пор в десятках кинофильмов, телевизионных шоу, дорам, веб-сериалов и музыкальнов клипов, поучаствовав даже в мюзикле. Кинозрителям он мог запомниться по фильмам «Красавчики из лапшичной», «Время молодых», «Маникюрный салон «Париж» «Твоя свадьба», «Кровавый роман», «Прощайте, мистер Блэк», за которые получил несколько престижных кинонаград.