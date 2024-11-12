Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 20:01

Южнокорейский актёр и модель Сон Чжэ Рим найден мёртвым в квартире Сеула

Южнокорейский актёр Сон Чжэ Рим. Обложка © Wikipedia / Marie Claire Korea

Южнокорейский актёр Сон Чжэ Рим. Обложка © Wikipedia / Marie Claire Korea

На 40-м году жизни умер южнокорейский актёр и модель Сон Чжэ Рим. Как сообщило издание Allkpop, труп артиста нашли днём 12 ноября в его квартире.

Там же обнаружилась предсмертная записка «на двух листках формата А4». Прощание с актёром пройдёт 14 ноября.

Полиция считает версию убийства маловероятной. Впрочем, стоит отметить, что несколько месяцев назад актёр сделал публикацию в соцсетях, где заявил о «начале длинного пути», что не вполне вяжется со случившейся трагедией.

Сон родился в Сеуле в 1985 году. Карьеру он начал в качестве модели и не раз попадал на обложки корейских версий глянцевых журналов с мировым именем. На больших экранах он стал появляться с 2009-го года, сыграв с тех пор в десятках кинофильмов, телевизионных шоу, дорам, веб-сериалов и музыкальнов клипов, поучаствовав даже в мюзикле. Кинозрителям он мог запомниться по фильмам «Красавчики из лапшичной», «Время молодых», «Маникюрный салон «Париж» «Твоя свадьба», «Кровавый роман», «Прощайте, мистер Блэк», за которые получил несколько престижных кинонаград.

Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев
Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

Ранее Life.ru рассказывал о смерти британской 46-летней супермодели Джорджины Купер на греческом острове Кос. Ей стало плохо в номере, она вызвала врачей, но в больнице стало ещё хуже и модель умерла спустя несколько дней в реанимации. Ещё более драматичной эту ситуацию делает то, что Купер проводила на Косе медовый месяц с мужем.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Южная Корея
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar