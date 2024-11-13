Зеленский ввёл новые санкции против сервисных служб аэропортов России
Владимир Зеленский ввёл новые санкции против российских компаний, связанных с авиационной инфраструктурой. Под санкционные меры попали сервисные подразделения аэропортов Домодедово и Шереметьево.
Как следует из указа, опубликованного на его официальном сайте, санкции затронули компании «Домодедово эрпорт хэндлинг», «Шереметьево хэндлинг», «Газпромнефть-аэро Шереметьево», а также «Шереметьево ВИП» и топливно-заправочный комплекс «Шереметьево».
Кроме того, в список включены такие компании, как «Аэрофлот техникс», «Новапорт трейдинг», «Газпромнефть-аэро», «Аэропорты Дальнего Востока», а также заправочные комплексы в Омске и Архангельске. Всего под ограничения на 10 лет попали 63 юридических лица.
Ранее турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что Зеленскому лучше начинать поиски убежища для себя уже сейчас, поскольку Европа всё сильнее утопает в собственных проблемах, не очень радужно и положение в США. Он отметил, что украинский конфликт движется к своему логическому финалу.
flickr / Sarah-Vie