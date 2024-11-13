Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 21:17

Зеленский ввёл новые санкции против сервисных служб аэропортов России

Владимир Зеленский ввёл новые санкции против российских компаний, связанных с авиационной инфраструктурой. Под санкционные меры попали сервисные подразделения аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Как следует из указа, опубликованного на его официальном сайте, санкции затронули компании «Домодедово эрпорт хэндлинг», «Шереметьево хэндлинг», «Газпромнефть-аэро Шереметьево», а также «Шереметьево ВИП» и топливно-заправочный комплекс «Шереметьево».

Кроме того, в список включены такие компании, как «Аэрофлот техникс», «Новапорт трейдинг», «Газпромнефть-аэро», «Аэропорты Дальнего Востока», а также заправочные комплексы в Омске и Архангельске. Всего под ограничения на 10 лет попали 63 юридических лица.

Технический сбой снова «переселил» киевлян за границу, но теперь в Москву
Технический сбой снова «переселил» киевлян за границу, но теперь в Москву

Ранее турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что Зеленскому лучше начинать поиски убежища для себя уже сейчас, поскольку Европа всё сильнее утопает в собственных проблемах, не очень радужно и положение в США. Он отметил, что украинский конфликт движется к своему логическому финалу.

Обложка ©

flickr / Sarah-Vie

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Росавиация
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar