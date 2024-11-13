Зеленский ввёл новые санкции против сервисных служб аэропортов России

Владимир Зеленский ввёл новые санкции против российских компаний, связанных с авиационной инфраструктурой. Под санкционные меры попали сервисные подразделения аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Как следует из указа, опубликованного на его официальном сайте, санкции затронули компании «Домодедово эрпорт хэндлинг», «Шереметьево хэндлинг», «Газпромнефть-аэро Шереметьево», а также «Шереметьево ВИП» и топливно-заправочный комплекс «Шереметьево».

Кроме того, в список включены такие компании, как «Аэрофлот техникс», «Новапорт трейдинг», «Газпромнефть-аэро», «Аэропорты Дальнего Востока», а также заправочные комплексы в Омске и Архангельске. Всего под ограничения на 10 лет попали 63 юридических лица.