Принадлежащую россиянам арену в Хельсинки продали финским инвесторам
Helsinki Hall. Обложка © Wikipedia / Löfbergs
Финским инвесторам удалось приобрести спортивно-концертную арену Helsinki Hall, ранее принадлежавшую российским владельцам. Об этом информирует издание Helsingin Sanomat. Сделка всё ещё нуждается в одобрении со стороны ЕС и финских регуляторов.
Представитель российских акционеров и член совета директоров Helsinki Halli Oy Кай Паананен подтвердил, что соглашение подписано и стороны достигли договорённости по всем вопросам сделки. Финские покупатели в лице компании Trevian Kasvu LP Ky также сообщили, что приобрели контрольный пакет акций (44,98%) компании Helsinki Halli Oy.
В МИД Финляндии отметили, что продажа арены в Хельсинки займёт несколько месяцев.
Напомним, спортивная арена, открытая в 1997 году, является одной из крупнейших в Финляндии и способна вмещать до 13 349 зрителей на хоккейных матчах и до 15 000 человек на концертах. Однако с марта 2022 года комплекс оставался бездействующим из-за санкций ЕС, наложенных на российских владельцев.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что взаимоотношения с Россией обязательно наладятся в будущем и будут использованы во благо. Он добавил, что в нынешней обстановке у Хельсинки не получилось бы вступить в НАТО из-за ситуации на Украине и «усталости от войны».