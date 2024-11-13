Принадлежащую россиянам арену в Хельсинки продали финским инвесторам

Финским инвесторам удалось приобрести спортивно-концертную арену Helsinki Hall, ранее принадлежавшую российским владельцам. Об этом информирует издание Helsingin Sanomat. Сделка всё ещё нуждается в одобрении со стороны ЕС и финских регуляторов.

Представитель российских акционеров и член совета директоров Helsinki Halli Oy Кай Паананен подтвердил, что соглашение подписано и стороны достигли договорённости по всем вопросам сделки. Финские покупатели в лице компании Trevian Kasvu LP Ky также сообщили, что приобрели контрольный пакет акций (44,98%) компании Helsinki Halli Oy.

В МИД Финляндии отметили, что продажа арены в Хельсинки займёт несколько месяцев.

Напомним, спортивная арена, открытая в 1997 году, является одной из крупнейших в Финляндии и способна вмещать до 13 349 зрителей на хоккейных матчах и до 15 000 человек на концертах. Однако с марта 2022 года комплекс оставался бездействующим из-за санкций ЕС, наложенных на российских владельцев.