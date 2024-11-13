«Легко не будет»: Чешский премьер рассказал, как они с Трампом обсудили Украину
Премьер Чехии Фиала после беседы с Трампом заявил о сложности решения по Украине
Премьер-министр Чехии Петр Фиала. Обложка © kmu.gov.ua
Чешский премьер Петр Фиала прокомментировал свой недавний телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявив, что решение конфликта на Украине не будет лёгким.
По его словам, это очевидно для всех сторон. Разговор состоялся в понедельник, когда Фиала находился в Баку на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). Во вторник он приоткрыл подробности этого общения.
Отвечая на вопросы журналистов, Фиала отметил, что не может раскрыть детали беседы, в том числе касающиеся планов Трампа по урегулированию конфликта. Однако премьер подчеркнул, что разговор поразил его своей открытостью. Трамп активно интересовался мнением Фиалы о том, как можно разрешить ситуацию на Украине, и выразил тёплые слова о Чехии.
Фиала также отметил, что их разговор был неожиданно дружелюбным и тёплым. Напомним, что в апреле этого года Фиала встречался с президентом США Джо Байденом, подчеркивая высокий уровень отношений между Чехией и США.
Киев же опасается вероятного снижения военной поддержки со стороны Штатов и стремится укрепить свои переговорные позиции до инаугурации Дональда Трампа на пост американского президента в январе 2025 года. Сделать это киевский режим рассчитывал в том числе с помощью «плана победы» Зеленского. Получилось неважно — ни один из пяти пунктов документа так и не был выполнен.