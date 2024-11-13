«Легко не будет»: Чешский премьер рассказал, как они с Трампом обсудили Украину

Чешский премьер Петр Фиала прокомментировал свой недавний телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявив, что решение конфликта на Украине не будет лёгким.

По его словам, это очевидно для всех сторон. Разговор состоялся в понедельник, когда Фиала находился в Баку на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). Во вторник он приоткрыл подробности этого общения.

Отвечая на вопросы журналистов, Фиала отметил, что не может раскрыть детали беседы, в том числе касающиеся планов Трампа по урегулированию конфликта. Однако премьер подчеркнул, что разговор поразил его своей открытостью. Трамп активно интересовался мнением Фиалы о том, как можно разрешить ситуацию на Украине, и выразил тёплые слова о Чехии.

Фиала также отметил, что их разговор был неожиданно дружелюбным и тёплым. Напомним, что в апреле этого года Фиала встречался с президентом США Джо Байденом, подчеркивая высокий уровень отношений между Чехией и США.