В Киеве объяснили санкции против сервисных служб аэропортов России

Украина ввела новые санкции против сервисных компаний, обслуживающих российские аэропорты, с целью осложнить привлечение Россией авиаперевозчиков из стран, дружественных Москве. Об этом сообщил уполномоченный офиса президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в соцсетях.

По его словам, данные ограничения направлены на то, чтобы заставить иностранные авиакомпании сделать выбор: либо нарушать санкционный режим, сотрудничая с российскими контрагентами, либо отказаться от работы на российском рынке из-за невозможности получать необходимое обслуживание.