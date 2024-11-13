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13 ноября, 02:40

В Киеве объяснили санкции против сервисных служб аэропортов России

Украина ввела новые санкции против сервисных компаний, обслуживающих российские аэропорты, с целью осложнить привлечение Россией авиаперевозчиков из стран, дружественных Москве. Об этом сообщил уполномоченный офиса президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в соцсетях.

По его словам, данные ограничения направлены на то, чтобы заставить иностранные авиакомпании сделать выбор: либо нарушать санкционный режим, сотрудничая с российскими контрагентами, либо отказаться от работы на российском рынке из-за невозможности получать необходимое обслуживание.

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12 ноября Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда компаний, обслуживающих аэропорты в России, включая «Домодедово Эрпорт Хэндлинг» и «Шереметьево Хэндлинг». В общий санкционный список вошли 63 юридических лица.

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flickr / David Smith

Артём Гапоненко
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