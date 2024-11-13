Развожаев назвал «конвульсиями мух» введение Киевом санкций против него
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Обложка © Telegram / РаZVожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал введение против него санкций со стороны Украины, назвав их «конвульсиями мух, которых прибили тапком». В телеграм-канале он подчеркнул, что подобные ограничения его абсолютно не затрагивают и выглядят забавно.
Развожаев иронично отметил, что санкции, введённые «нелегитимным президентом Украины», его не беспокоят, так как у него нет ни активов, ни наград на территории этой страны. Он подчеркнул, что никогда не имел зарубежных счетов, включая украинские.
Губернатор выразил мнение, что действия украинских властей свидетельствуют о состоянии агонии, а специальная военная операция завершится победой России. По словам Развожаева, все попытки Киева продемонстрировать свою значимость лишь подчеркивают его слабость.
Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что киевские власти во главе с Владимиром Зеленским своими решениями уничтожают генофонд Украины. Страна уже лишилась 20 миллионов человек. Институт демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины сообщил, что к 2051 году в стране останется лишь 25,2 миллиона человек.