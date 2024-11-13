Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 21:05

Развожаев назвал «конвульсиями мух» введение Киевом санкций против него

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал введение против него санкций со стороны Украины, назвав их «конвульсиями мух, которых прибили тапком». В телеграм-канале он подчеркнул, что подобные ограничения его абсолютно не затрагивают и выглядят забавно.

Развожаев иронично отметил, что санкции, введённые «нелегитимным президентом Украины», его не беспокоят, так как у него нет ни активов, ни наград на территории этой страны. Он подчеркнул, что никогда не имел зарубежных счетов, включая украинские.

Губернатор выразил мнение, что действия украинских властей свидетельствуют о состоянии агонии, а специальная военная операция завершится победой России. По словам Развожаева, все попытки Киева продемонстрировать свою значимость лишь подчеркивают его слабость.

ФСБ предотвратила теракт у Балаклавской ТЭС в Севастополе
ФСБ предотвратила теракт у Балаклавской ТЭС в Севастополе

Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что киевские власти во главе с Владимиром Зеленским своими решениями уничтожают генофонд Украины. Страна уже лишилась 20 миллионов человек. Институт демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины сообщил, что к 2051 году в стране останется лишь 25,2 миллиона человек.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Михаил Развожаев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar