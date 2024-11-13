Развожаев назвал «конвульсиями мух» введение Киевом санкций против него

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал введение против него санкций со стороны Украины, назвав их «конвульсиями мух, которых прибили тапком». В телеграм-канале он подчеркнул, что подобные ограничения его абсолютно не затрагивают и выглядят забавно.

Развожаев иронично отметил, что санкции, введённые «нелегитимным президентом Украины», его не беспокоят, так как у него нет ни активов, ни наград на территории этой страны. Он подчеркнул, что никогда не имел зарубежных счетов, включая украинские.