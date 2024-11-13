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13 ноября, 03:42

Падение автобуса в реку унесло жизни 22 человек на свадьбе в Пакистане

Свадьба в Пакистане. Обложка © dawn.com

Свадьба в Пакистане. Обложка © dawn.com

На севере Пакистана автобус с участниками свадебной процессии, включая невесту, упал в реку, что привело к трагической гибели по меньшей мере 22 человек. Об этом сообщает телеканал Dawn со ссылкой на данные спасателей. Инцидент произошёл во вторник в округе Диамер в регионе Гилгит-Балтистан.

Несмотря на серьёзность происшествия, невеста выжила — её обнаружили с травмами и доставили в больницу. Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил глубокие соболезнования семьям погибших, поддержав их в эти трудные минуты.

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Ранее школьница из Санкт-Петербурга решила отметить свой 16-й день рождения на заброшенном заводе «Красный треугольник» на Обводном канале. Вместе с ней туда отправились друзья, прихватив с собой алкоголь. Праздник закончился трагедией. Именинница погибла, оступившись и упав с крыши завода.

Артём Гапоненко
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