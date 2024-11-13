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13 ноября, 04:18

Пять беспилотников были уничтожены силами ПВО над Брянской областью

Попытка террористической атаки с применением беспилотников, организованная киевским режимом, была предотвращена в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Шалость не удалась: ВСУ отправили в ДНР «дрон-пустышку», чтобы разбомбить склад американским БПЛА
Шалость не удалась: ВСУ отправили в ДНР «дрон-пустышку», чтобы разбомбить склад американским БПЛА

Ранее сообщалось, что российские военные сожгли ангар с военной техникой ВСУ на участке перегона от Николаева в сторону Октябрьского. Там ВСУшники хранили пикапы с турелями для запуска БПЛА и, непосредственно, сами дроны.

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flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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