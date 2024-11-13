Пять беспилотников были уничтожены силами ПВО над Брянской областью

Попытка террористической атаки с применением беспилотников, организованная киевским режимом, была предотвращена в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.