Пять беспилотников были уничтожены силами ПВО над Брянской областью
Попытка террористической атаки с применением беспилотников, организованная киевским режимом, была предотвращена в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
Пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что российские военные сожгли ангар с военной техникой ВСУ на участке перегона от Николаева в сторону Октябрьского. Там ВСУшники хранили пикапы с турелями для запуска БПЛА и, непосредственно, сами дроны.
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