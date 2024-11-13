Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 04:43

В Новосибирской области 10 человек самовольно покинули военную часть

Десять военнослужащих самовольно уехали из военной части в Коченево Новосибирской области. Об этом сообщил глава района Евгений Антипов в телеграм-канале.

Все они выехали на такси в течение 30 минут. К настоящему моменту четверых из них задержали за пределами района. При этом каких-либо преступлений они не совершали.

Глава района призвал жителей сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации, распространённой в социальных сетях. По данным местных пабликов, сбежавшие не вооружены.

Россия сбросила авиабомбу на военную часть в Харькове: 70 бойцов ВСУ убиты, более 100 ранены
Россия сбросила авиабомбу на военную часть в Харькове: 70 бойцов ВСУ убиты, более 100 ранены

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчина сбежал из военной части и попал в федеральный розыск. В результате полиции удалось задержать 48-летнего беглеца в Воронеже.

Обложка ©

flickr / World Armies

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar