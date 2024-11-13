В Новосибирской области 10 человек самовольно покинули военную часть

Десять военнослужащих самовольно уехали из военной части в Коченево Новосибирской области. Об этом сообщил глава района Евгений Антипов в телеграм-канале.

Все они выехали на такси в течение 30 минут. К настоящему моменту четверых из них задержали за пределами района. При этом каких-либо преступлений они не совершали.

Глава района призвал жителей сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации, распространённой в социальных сетях. По данным местных пабликов, сбежавшие не вооружены.