В Новосибирской области 10 человек самовольно покинули военную часть
Десять военнослужащих самовольно уехали из военной части в Коченево Новосибирской области. Об этом сообщил глава района Евгений Антипов в телеграм-канале.
Все они выехали на такси в течение 30 минут. К настоящему моменту четверых из них задержали за пределами района. При этом каких-либо преступлений они не совершали.
Глава района призвал жителей сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации, распространённой в социальных сетях. По данным местных пабликов, сбежавшие не вооружены.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчина сбежал из военной части и попал в федеральный розыск. В результате полиции удалось задержать 48-летнего беглеца в Воронеже.
flickr / World Armies