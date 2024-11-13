Несколько беспилотников подавили в Воронежской области

Несколько беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В пригороде Воронежа при падении обломков незначительно повреждено непроизводственное здание предприятия», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.