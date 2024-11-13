Несколько беспилотников подавили в Воронежской области
Несколько беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«По предварительной информации, пострадавших нет. В пригороде Воронежа при падении обломков незначительно повреждено непроизводственное здание предприятия», — написал глава региона в телеграм-канале.
Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее Life.ru рассказывал, что в лесном массиве в посёлке Пензы обнаружили место падения трёх беспилотников. К счастью, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Telegram / Минобороны России