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Регион
13 ноября, 04:25

Несколько беспилотников подавили в Воронежской области

Несколько беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В пригороде Воронежа при падении обломков незначительно повреждено непроизводственное здание предприятия», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Пять беспилотников были уничтожены силами ПВО над Брянской областью
Пять беспилотников были уничтожены силами ПВО над Брянской областью

Ранее Life.ru рассказывал, что в лесном массиве в посёлке Пензы обнаружили место падения трёх беспилотников. К счастью, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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