Экс-супруга Вована из «Реальных пацанов» хочет срубить с него почти миллион алиментов на дочь

Бывшая супруга актёра Владимира Селиванова требует с него большую сумму на их общую дочь. По данным SHOT, речь идёт о 700 тысячах рублей алиментов и 100 тысячах на оплату кружков.

Женщина собралась через суд обязать звезду «Реальных пацанов» отдавать четвёртую часть своего дохода на содержание девочки. Нынешняя супруга Селиванова также подала на алименты — чтобы уменьшить сумму выплат первой жене. Сам Владимир считает, что Виктория его шантажирует, вынуждая отправлять деньги и угрожая, что иначе он дочь не увидит. Он уверен, что ребёнком манипулируют.