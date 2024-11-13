Экс-супруга Вована из «Реальных пацанов» хочет срубить с него почти миллион алиментов на дочь
SHOT: Экс-жена актёра Селиванова требует с него 800 тысяч на общую дочь
Бывшая супруга актёра Владимира Селиванова требует с него большую сумму на их общую дочь. По данным SHOT, речь идёт о 700 тысячах рублей алиментов и 100 тысячах на оплату кружков.
Женщина собралась через суд обязать звезду «Реальных пацанов» отдавать четвёртую часть своего дохода на содержание девочки. Нынешняя супруга Селиванова также подала на алименты — чтобы уменьшить сумму выплат первой жене. Сам Владимир считает, что Виктория его шантажирует, вынуждая отправлять деньги и угрожая, что иначе он дочь не увидит. Он уверен, что ребёнком манипулируют.
Ранее Селиванов обратился в суд с иском на определение местожительства дочери. Первое заседание назначено на 26 ноября. К слову, в этом году «Вован» во второй раз стал отцом. Мамой сына стала возлюбленная актёра Александра.
VK / Владимир Селиванов