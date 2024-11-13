Залужный заявил, что «будущий президент» Украины будет получать образование в Британии

Украина решила отправить тысячи студентов на обучение в Великобританию в целях развития образования и формирования класса государственных служащих. Такое решение Киев сейчас активно обсуждает с Лондоном, рассказал посол Украины Валерий Залужный.

«Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантировано их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование», — передаёт слова политика «Интерфакс-Украина».

Планируется, что Британия сможет предоставить образование в рамках «подготовки наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего президента». Есть вероятность, что украинские студенты смогут изменить своё отношение к законодательству и бизнесу в стране после окончания учебных заведений.

По словам Залужного, Киев уже договаривается с Лондоном об обучении пяти-семи тысяч студентов в год для возможной будущей госслужбы.