Залужный заявил, что «будущий президент» Украины будет получать образование в Британии
Залужный: Украина отправит на учёбу в Британию «будущих министров и президента»
Украина решила отправить тысячи студентов на обучение в Великобританию в целях развития образования и формирования класса государственных служащих. Такое решение Киев сейчас активно обсуждает с Лондоном, рассказал посол Украины Валерий Залужный.
«Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантировано их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование», — передаёт слова политика «Интерфакс-Украина».
Планируется, что Британия сможет предоставить образование в рамках «подготовки наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего президента». Есть вероятность, что украинские студенты смогут изменить своё отношение к законодательству и бизнесу в стране после окончания учебных заведений.
По словам Залужного, Киев уже договаривается с Лондоном об обучении пяти-семи тысяч студентов в год для возможной будущей госслужбы.
А ранее на Украине решила расширить категории мобилизованных. Киев заявил, что будет отправлять на фронт студентов заочной формы обучения: тех, кто получает второе или третье образование. При этом очников на фронт отдавать не собираются. Также в армию не призовут педагогов институтов.
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