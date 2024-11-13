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Регион
13 ноября, 05:44

ВСУ строят минные поля на подступах к Ямполю под прикрытием ПВО

Подполковник Марочко: ВСУ минирует окрестности города Ямполя в ДНР

Украинская армия решила усыпать минами периметр около города Ямполя в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом узнал военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

«В ходе объективного контроля в районе населённого пункта Ямполь выявлены инженерные работы вооружённых формирований Украины по установке новых и усилению старых минных заграждений. Работы ведутся в основном в дневное время суток под прикрытием сил ПВО», — сообщил он в Телеграм-канале.

С его слов, в районе, где ВСУ ставят мины, также были замечены несколько зенитных пулемётных установок и переносных зенитно-ракетных комплексов, которые «визуально контролируют воздушное пространство».

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Ранее бойцы штурмовых отрядов российской армии сообщили, что украинские военнослужащие маскируют мины, из-за чего их становится трудно отличить от веток деревьев. При тщательном осмотре можно заметить на них скотч древесного цвета и тротиловую шашку внутри.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Dmytro Falkowskyi

Владимир Озеров
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