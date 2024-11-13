ВСУ строят минные поля на подступах к Ямполю под прикрытием ПВО

Украинская армия решила усыпать минами периметр около города Ямполя в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом узнал военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

«В ходе объективного контроля в районе населённого пункта Ямполь выявлены инженерные работы вооружённых формирований Украины по установке новых и усилению старых минных заграждений. Работы ведутся в основном в дневное время суток под прикрытием сил ПВО», — сообщил он в Телеграм-канале.

С его слов, в районе, где ВСУ ставят мины, также были замечены несколько зенитных пулемётных установок и переносных зенитно-ракетных комплексов, которые «визуально контролируют воздушное пространство».