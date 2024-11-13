ВСУ строят минные поля на подступах к Ямполю под прикрытием ПВО
Подполковник Марочко: ВСУ минирует окрестности города Ямполя в ДНР
Украинская армия решила усыпать минами периметр около города Ямполя в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом узнал военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
«В ходе объективного контроля в районе населённого пункта Ямполь выявлены инженерные работы вооружённых формирований Украины по установке новых и усилению старых минных заграждений. Работы ведутся в основном в дневное время суток под прикрытием сил ПВО», — сообщил он в Телеграм-канале.
С его слов, в районе, где ВСУ ставят мины, также были замечены несколько зенитных пулемётных установок и переносных зенитно-ракетных комплексов, которые «визуально контролируют воздушное пространство».
Ранее бойцы штурмовых отрядов российской армии сообщили, что украинские военнослужащие маскируют мины, из-за чего их становится трудно отличить от веток деревьев. При тщательном осмотре можно заметить на них скотч древесного цвета и тротиловую шашку внутри.
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