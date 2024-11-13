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13 ноября, 06:30

Россия предостерегла Израиль от повторных ударов рядом с авиабазой Хмеймим

Россия сделала представление Израилю из-за удара рядом с авиабазой Хмеймим в САР

Авиация Израиля. Обложка © flickr / Israel Defense Forces

Авиация Израиля. Обложка © flickr / Israel Defense Forces

Российские военные сделали представление Израилю в связи с ударом по складу рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии в октябре. Москва предостерегла коллег от таких атак в дальнейшем, заявил «РИА Новости» спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Израиль действительно нанёс один авиаудар в непосредственной близости от Хмеймима. То есть, он не наносил удар непосредственно по авиабазе, потому что это, естественно, имело бы очень негативные последствия, в том числе и для Израиля. Это они прекрасно понимают», — сказал дипломат и уточнил, что израильские военные ударили «по какому-то складу, помещению».

После атаки российские военные сделали представление израильским, предупредив о недопустимости таких действий. Спецпредставитель Владимира Путина выразил надежду на то, что повторения этого октябрьского события больше не будет.

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Напомним, 8 октября ВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Дамаске, тогда погибли минимум семь человек. Ещё одна атака была 4 ноября. В результате удара авиации ЦАХАЛ по лагерю «Хезболлы» в Эль-Мазари в Сирии также погибли семь человек.

Андрей Бражников
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