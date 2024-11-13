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13 ноября, 07:38

Львова-Белова воссоединит 12 разлучённых в ходе СВО семей

Львова-Белова взяла под контроль ситуации с 12 разлучёнными в ходе СВО семьями

Мария Львова-Белова. Фото © Telegram / Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова. Фото © Telegram / Мария Львова-Белова

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ рассматривают 12 ситуаций по воссоединению членов семей, которые были разлучены в ходе спецоперации. Об этом на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье» рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«В основном эти ситуации касаются семейных споров. В крайних случаях это дети, которые остались сиротами. В настоящий момент у нас пять ситуаций, которые мы отрабатываем по возвращению в Россию, и семь ситуаций, которые [касаются] возвращения на Украину», — отчиталась она.

Омбудсмен обратила внимание на попытки западной пропаганды переврать положение. По её словам, речь о единичных случаях.

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Ранее в Белоруссии прошла встреча российского и украинского омбудсменов Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца. Они обсудили помощь пленным в обеих странах и обменялись письмами от их родственников.

Владимир Озеров
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