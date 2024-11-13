Звезду сериала «Молодёжка» экстренно госпитализировали

Актёр Илья Носков, известный многим зрителям по сериалу «Молодёжка», экстренно доставлен в больницу с подозрением на пневмонию. У него поднялась высокая температура и начался удушающий кашель. Информацией делится Пятый канал со ссылкой на свои источники.

47-летний артист вызвал бригаду скорой помощи утром 13 ноября. Ухудшение состояния, по его словам, нарастало в течение нескольких последних дней. Носков родился в Херсонской области, с детства занимался в музыкальной школе и любил танцевать. Долгое время работал в Академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Стал известен после роли Эраста Фандорина в сериале «Азазель».

Носков также принимал участие в съёмках таких фильмов, как «Эффект домино», «Тайна Лилит», «Небо», «Свингеры», «Подкидыш», «Наше счастливое завтра», «Великая», «Василиса». В 2016 году артист получил награду в номинации «Лучшая мужская роль» на кинофестивале «Вече» за ленту «Контрибуция».