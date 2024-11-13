Звезду сериала «Молодёжка» экстренно госпитализировали
Актёр сериала «Молодёжка» Носкова экстренно госпитализировали с пневмонией
Илья Носков. Обложка © wikipedia.org
Актёр Илья Носков, известный многим зрителям по сериалу «Молодёжка», экстренно доставлен в больницу с подозрением на пневмонию. У него поднялась высокая температура и начался удушающий кашель. Информацией делится Пятый канал со ссылкой на свои источники.
47-летний артист вызвал бригаду скорой помощи утром 13 ноября. Ухудшение состояния, по его словам, нарастало в течение нескольких последних дней. Носков родился в Херсонской области, с детства занимался в музыкальной школе и любил танцевать. Долгое время работал в Академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Стал известен после роли Эраста Фандорина в сериале «Азазель».
Носков также принимал участие в съёмках таких фильмов, как «Эффект домино», «Тайна Лилит», «Небо», «Свингеры», «Подкидыш», «Наше счастливое завтра», «Великая», «Василиса». В 2016 году артист получил награду в номинации «Лучшая мужская роль» на кинофестивале «Вече» за ленту «Контрибуция».
Ранее сообщалось, что жену Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову доставили в одну из московских больниц. Врачи диагностировали ей остеоартрит — болезнь, поражающую суставы. С таким заболеванием пациенты испытывают боли и отёчности и им становится тяжело двигаться.