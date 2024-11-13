В Турции спрогнозировали один из важнейших шагов Трампа после инаугурации

Дональд Трамп после вступления в должность президента США может заняться вопросом вывода американских войск из Сирии. Во время своего прошлого срока политик трижды давал на это указания, сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

«Трамп трижды за время своего предыдущего президентского срока давал указания вывести американских солдат из Сирии. Но тогда эти решения накладывались на предвыборные события, и вопрос не решался. Я считаю, что Трамп сейчас в значительной мере сосредоточится на этой теме», — заявил Гюлер в эфире телеканала TV100.

Глава Минобороны также отметил во время разговора, что Турция и США находятся в очень хороших отношениях и «регресса не будет». Стамбул планирует приобрести у американских партнёров «40 самолётов F-16, а также приобрести дополнительно ещё 40 самолётов Eurofighter Typhoon, насчёт которых Германия долгое время сопротивлялась».

«Но в итоге наши друзья в НАТО — Англия, Италия, Испания и Германия — внесли позитивный вклад в этот вопрос, дали положительный ответ», — сообщил.