«Станет дороже нефти»: В Киргизии задумали продавать воду из своих рек

С каждым годом вопрос качества и необходимого количества питьевой воды для населения встаёт в некоторых странах всё более остро. В связи с этим депутат из Киргизии Эмиль Токтошев во время обсуждения проекта Водного кодекса предложил в будущем продавать живительную влагу другим странам.

«Мы пока не полноценно управляем своими водными ресурсами. С каждым годом в мире обостряется ситуация с водой. Кыргызстану, как стране, находящейся у истоков рек, нужно навести порядок у себя и в будущем продавать воду как товар. Согласно международной практике, те, кто пользуется водой, должны за неё платить», — призывал он.

По убеждению Токтошева, уже скоро придёт время, когда цены на канистру с водой будут превышать стоимость нефти.