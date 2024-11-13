«Станет дороже нефти»: В Киргизии задумали продавать воду из своих рек
Депутат Токтошев заявил, что Киргизии стоит задуматься о торговле водой
С каждым годом вопрос качества и необходимого количества питьевой воды для населения встаёт в некоторых странах всё более остро. В связи с этим депутат из Киргизии Эмиль Токтошев во время обсуждения проекта Водного кодекса предложил в будущем продавать живительную влагу другим странам.
«Мы пока не полноценно управляем своими водными ресурсами. С каждым годом в мире обостряется ситуация с водой. Кыргызстану, как стране, находящейся у истоков рек, нужно навести порядок у себя и в будущем продавать воду как товар. Согласно международной практике, те, кто пользуется водой, должны за неё платить», — призывал он.
По убеждению Токтошева, уже скоро придёт время, когда цены на канистру с водой будут превышать стоимость нефти.
Ранее в США власти Нью-Йорка призвали жителей не смывать воду в унитазе без необходимости. Дело в том, что из-за рекордного низкого количества осадков и засухи, накрывшей город в октябре, возникла угроза серьёзного дефицита.
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