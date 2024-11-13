В США боятся глобальных перемен из-за симпатий Трампа к Путину и презрения к Зеленскому

Избранный президент США Дональд Трамп ведёт себя непредсказуемо и может стать причиной глобальных перемен сразу в нескольких регионах мира, кардинально меняя внешнюю политику страны, пишет издание The Hill.

В публикации выражаются опасения, что Трамп излишне «демонстрирует симпатию» к президенту РФ Владимиру Путину и при этом явно «питает глубокое презрение» к Владимиру Зеленскому, постоянно ставя последнего в неловкое положение. Издание напоминает, что ранее США якобы всегда отличались взвешенным подходом к геополитике.

«Подход Трампа радикально отличается от послевоенного консенсуса, при котором США выполняли роль глобального стабилизатора», — говорится в материале.

The Hill также отмечает, что бывшие советники Трампа не раз открыто утверждали, что было бы неплохо сократить военную помощь Украине. И хотя сам политик пока никак не проявил себя на деле в вопросах украинского конфликта, но может запросто принять необдуманные решения, полагают авторы статьи.