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13 ноября, 10:33

В США боятся глобальных перемен из-за симпатий Трампа к Путину и презрения к Зеленскому

The Hill: Трамп испытывает «симпатию» к Путину и «глубоко презирает» Зеленского

Избранный президент США Дональд Трамп ведёт себя непредсказуемо и может стать причиной глобальных перемен сразу в нескольких регионах мира, кардинально меняя внешнюю политику страны, пишет издание The Hill.

В публикации выражаются опасения, что Трамп излишне «демонстрирует симпатию» к президенту РФ Владимиру Путину и при этом явно «питает глубокое презрение» к Владимиру Зеленскому, постоянно ставя последнего в неловкое положение. Издание напоминает, что ранее США якобы всегда отличались взвешенным подходом к геополитике.

«Подход Трампа радикально отличается от послевоенного консенсуса, при котором США выполняли роль глобального стабилизатора», — говорится в материале.

The Hill также отмечает, что бывшие советники Трампа не раз открыто утверждали, что было бы неплохо сократить военную помощь Украине. И хотя сам политик пока никак не проявил себя на деле в вопросах украинского конфликта, но может запросто принять необдуманные решения, полагают авторы статьи.

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Ранее газета Financial Times написала, что вновь избранный на пост президента США Дональд Трамп выразил интерес к «плану победы» Владимира Зеленского исключительно в отношении двух пунктов, один из них касается доступа Штатов к украинским ресурсам.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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