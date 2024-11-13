«Ваша мама – обезьяна!» Чиновница вылетела из мэрии Сочи из-за видео с жителями

Чиновница Любовь Гашкова распрощалась со своим постом в администрации города Сочи, когда в Сети появилось видео, на котором она общается с жильцами. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Чиновница Гашкова хамит жителям. Видео © Telegram / Kub Mash

На видео чиновница, стоя спиной к камере, называет «обезьяной» мать одной из присутствующих, а бойцов СВО «сидельцами». Она отказалась повторять свои слова, когда девушка попросила продублировать их на диктофон, но все её высказывания уже были записаны к этому моменту.

В муниципальном центре управления рассказали, что Гашкова вообще не должна была встречаться с местными жителями в качестве представителя администрации. Само её поведение назвали неприемлемым, даме теперь придётся заняться поиском новой работы.

Сама грубиянка у себя на странице «ВКонтакте» выкатила огромный пост о том, что её оклеветали, вырезав 40-секундный «выгодный кусок» из часовой беседы с соседями и наложив туда «некорректные титры». Она также поспешила заявить о своей бесконечной гордости Отечеством, подкрепив слова фотографиями своего деда-фронтовика, защищавшего страну в годы Великой Отечественной войны.

«Меня оклеветали! Вырезали из контекста и опубликовали (видео) с грязной неправдой! Я не давала согласия на видеосъёмку и сама не записывала ничего порочащего героические подвиги Русской армии на СВО. Морально раздавлена и угнетена. Осталась без заработка», — сокрушалась чиновница.