IKEA избавилась от последних активов в трёх российских регионах

Шведская компания Ingka Group, которая является материнской фирмой IKEA, смогла продать последние активы в России. Она избавилась от земельных участков в Сосновском районе Челябинской области, пишет «Коммерсант».

«Более 80 гектаров земли, которые ранее принадлежали компании в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях, были приобретены экс-менеджером холдинга «Объединённые пивоварни». Стоимость участков оценивается до 750 миллионов рублей. Продажа активов означает полный выход Ingka Group из российского рынка», — сообщает издание.

Напомним, что во владении у IKEA были земельные участки площадью 40 гектаров, которые находились в Челябинской области около посёлка Терема. Открытие магазина было запланировано на 2023 год, но сроки переносились несколько раз. В августе 2021 года компания окончательно решила, что не будет строить там магазин. Причиной стало изменения концепции развития компании.