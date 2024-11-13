Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 10:39

IKEA избавилась от последних активов в трёх российских регионах

«Ъ»: IKEA продала активы в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях

Шведская компания Ingka Group, которая является материнской фирмой IKEA, смогла продать последние активы в России. Она избавилась от земельных участков в Сосновском районе Челябинской области, пишет «Коммерсант».

«Более 80 гектаров земли, которые ранее принадлежали компании в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях, были приобретены экс-менеджером холдинга «Объединённые пивоварни». Стоимость участков оценивается до 750 миллионов рублей. Продажа активов означает полный выход Ingka Group из российского рынка», — сообщает издание.

Напомним, что во владении у IKEA были земельные участки площадью 40 гектаров, которые находились в Челябинской области около посёлка Терема. Открытие магазина было запланировано на 2023 год, но сроки переносились несколько раз. В августе 2021 года компания окончательно решила, что не будет строить там магазин. Причиной стало изменения концепции развития компании.

Арбитраж Подмосковья арестовал имущество юрлица IKEA на 12,9 млрд по иску ФНС
Арбитраж Подмосковья арестовал имущество юрлица IKEA на 12,9 млрд по иску ФНС

Напомним, что в начале ноября IKEA окончательно оборвала все нити с Россией. Компания продала склады площадью 180 тысяч квадратных метро в подмосковном Есипово. Это был последний российский актив организации. Новым владельцем помещений стал бизнесмен Роберт Узилов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pajor Pawel

Наталья Афонина
  • Новости
  • Новости экономики
  • ikea
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar