Арбитраж Подмосковья арестовал имущество юрлица IKEA на 12,9 млрд по иску ФНС

Заявление Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы в отношении ООО "Торг" (одна из структур концерна IKEA) удовлетворено в Арбитражном суде Московской области. Сделку по перечислению денежных средств в адрес ирландской компании Fami Limited постановлено считать недействительной и изъять в пользу государства 12,9 миллиарда рублей.

Согласно определению суда, арестованы средства и имущество ООО "Торг" на указанную сумму, кроме денег, предназначенных для зарплаты сотрудникам организации и других выплат, "связанных с трудовыми отношениями, уплатой налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет". Необходимость принятия такой меры в ФНС объяснили тем, что в противном случае исполнение решения суда может быть затруднено или вовсе невозможно.

Life.ru ранее писал, что налоговики подали иск к ООО "Икеа торг" на 12,9 млрд рублей. Вопросы у ФНС вызвал тот факт, что платежи шли напрямую иностранной компании в обход российской дочерней структуры IKEA.