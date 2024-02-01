ФНС подала иск к ИКЕА почти на 13 млрд рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск к ООО "Икеа торг" на 12,9 млрд рублей. Такая информация следует из материалов Арбитражного суда Московской области. Суть исковых требований пока неизвестна.

Отметим, что ранее к шведскому бизнесу возникали претензии у российской таможни. ФТС обвиняла компанию в том, что она занижала суммы лицензионных сборов в декларациях и предоставляла ложные оценки стоимости. Таким образом IKEA уклонилась от уплаты таможенных пошлин на сумму более 1 млрд рублей. Громкое судебное дело слушалось в России в 2021 году.