VK объявили дату начала продаж умной колонки Капсула Про с Марусей

Флагманская колонка VK Капсула Про станет доступна для покупки с 28 ноября. Устройство обладает мощностью 65 Вт и поддерживает технологию пространственного звучания. Она оснащена крупным сенсорным экраном, встроенным Zigbee-хабом и рядом датчиков для управления умным домом. Цена VK Капсулы Про составит 24 990 рублей.

Колонка отличается современным дизайном и доступна в четырёх ярких оттенках: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия». На сенсорном экране устройства отображаются плеер, время, погодные условия и информация о состоянии умного дома.

«Новая модель может быть центром умного дома благодаря встроенному Zigbee-хабу. Также колонка оснащена датчиками движения, климата и освещенности, что позволяет автоматизировать различные сценарии умного дома. Владельцам колонки VK Капсула Про доступны все навыки голосового помощника Маруси: от управления музыкой и чтения сказок до возможности озвучивать ленту ВКонтакте и новости», — рассказали в пресс-службе VK.

Приобрести флагманскую умную колонку можно в розничных магазинах DNS и у «Ростелекома».