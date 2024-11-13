Иллюзия счастья: Какие душевные раны обнажают курортные романы и как их залечить

По данным недавних исследований, половина россиян хотя бы раз в жизни решалась на курортные романы. Их очарование кроется в кратковременности и лёгкости, что позволяет на время забыть о рутине и погрузиться в мир новых ощущений. Однако у такой связи есть и ряд минусов, заявила консультант по сексуальным отношениям Вероника Чайная.

По её словам, за лёгкостью скрываются более глубокие психологические мотивы. Курортный роман может быть реакцией на дефицит внимания, ярких эмоций и любви в обычной жизни. Мы ищем нечто необычное для встряски, зачастую не понимая, что это всего лишь иллюзия. Кроме того, опасность кроется в гормонах, которые позволяют почувствовать счастье, но лишь на короткий момент.

«Дофамин дарит нам чувство эйфории, окситоцин позволяет быстро привязаться к новому человеку, серотонин делает нас счастливыми, а снижение уровня кортизола уменьшает стресс. <…> Эта «влюблённость» кратковременна и исчезает с возвращением в обычную жизнь», — процитировала Чайную «Газета.ru».

Также курортные романы могут быть попыткой убежать от критики и самокритики. В отпуске мы чувствуем себя более расслабленными и открытыми, а все проблемы как будто остаются где-то далеко. По мнению специалиста, в этом и заключается опасность, поскольку мы не решаем проблемы, а прячемся от них.

В поисках потерянной страсти некоторые могут проецировать курортный роман на свои нормальные отношения. Часто такие попытки приводят к разочарованию, поскольку речь идёт о более глубокой связи, нежели мимолётная романтика.