Демограф счёл несправедливым платить пенсию карьеристке выше, чем многодетной матери

Из-за плачевной демографической ситуации в РФ изменилось соотношение работающих и уходящих на пенсию людей. В связи с этим демограф, аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков призвал сделать более справедливой разницу между пенсиями россиян, которые полностью посвятили себя работе, и многодетных родителей.

«Проблема-то связана не с тем, что оскудели закрома Родины, а с тем, что соотношение пенсионеров и работающих людей изменилось. Именно из-за низкой рождаемости нашей», — объяснил он в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, в России сейчас появляется больше пенсионеров, чем людей трудоспособного возраста. При этом он считает, что карьеристка, ни разу не бравшая декрет, не должна получать пенсию намного выше той, которую выплачивают многодетной матери со сравнительно небольшим, по понятным причинам, трудовым стажем. Но со временем дети вырастут и сами начнут привносить деньги в Пенсионный фонд, а посвятившая всю себя работе женщина не сможет сделать такого же вклада, хотя по нынешнему законодательству будет получать пенсию вдвое больше, чем условная многодетная мама. Впрочем, в этой инициативе нужно будет уделять внимание тому, какое воспитание получили дети, а не самому факту их рождения.

«Если он или она детей своих бросили, то, конечно, хоть они там целую фабрику организовали по производству потомков, — в данном случае они никакой ответственности за них не несли и получать с этого дивиденды не должны», — пояснил демограф.

Тимаков озвучил ещё одно предложение: взрослые и трудоспособные россияне могут платить половину от пенсионных взносов в общий фонд, а остальное отдавать своим родителям. В то же время аналитик считает такой шаг достаточно радикальным и не настаивает на нём.