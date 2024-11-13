Забытые цифры: Что нужно сделать с телефоном умершего, чтобы не потерять деньги

После смерти близкого человека важно отвязать его номер телефона от всех приложений. В их число входят «Госуслуги», мобильные приложения банков, сервисов доставки еды и такси. Так вы исключаете риск нарваться на мошенников, рассказал aif.ru адвокат Александр Зорин.

По его словам, когда человек долго не использует номер телефона, то его блокируют и перепродают другому. Не всегда новый владелец может оказаться порядочным гражданином. Это чревато тем, что злоумышленники могут взять на имя умершего кредит, начать заказывать товары в маркетплейсах, используя телефонный номер и платёжные данные.

«О смерти родственника, разумеется, надо сообщить в банки, клиентом которых данный гражданин являлся. Также важно оповестить широкий круг лиц, которые в противном случае могут стать жертвами мошеннических действий со стороны злоумышленников и потерять денежные средства», — добавил адвокат.