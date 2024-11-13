Мишустин потребовал у Гутерреша пресечь «визовые диверсии» США против россиян на полях ООН

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем выразил озабоченность в связи с незаконными визовыми ограничениями со стороны США, которые препятствуют работе представителей РФ в органах Генассамблеи организации. Он отметил необходимость принятия мер, которые обеспечат соблюдение международных договорённостей о статусе штаб-квартиры ООН.

«Мишустин высказал озабоченность незаконными визовыми ограничениями со стороны США, которые препятствуют участию российских представителей в работе органов Генеральной ассамблеи ООН», — сообщили в телеграм-канале правительства России.

Также на встрече уделили особое внимание взаимодействию по климатической повестке, были рассмотрены приоритетные задачи реформирования мировой финансовой архитектуры с целью повышения роли государств Глобального Юга и Востока.