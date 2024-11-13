Мишустин потребовал у Гутерреша пресечь «визовые диверсии» США против россиян на полях ООН
Мишустин выразил Гутеррешу озабоченность незаконными визовыми ограничениями США
Михаил Мишустин и Антониу Гутерреш. Фото © Telegram / «Правительство России»
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем выразил озабоченность в связи с незаконными визовыми ограничениями со стороны США, которые препятствуют работе представителей РФ в органах Генассамблеи организации. Он отметил необходимость принятия мер, которые обеспечат соблюдение международных договорённостей о статусе штаб-квартиры ООН.
«Мишустин высказал озабоченность незаконными визовыми ограничениями со стороны США, которые препятствуют участию российских представителей в работе органов Генеральной ассамблеи ООН», — сообщили в телеграм-канале правительства России.
Также на встрече уделили особое внимание взаимодействию по климатической повестке, были рассмотрены приоритетные задачи реформирования мировой финансовой архитектуры с целью повышения роли государств Глобального Юга и Востока.
США не раз прибегали к «визовым диверсиям» против делегаций из РФ. Так, в прошлом году двум российским представителям не выдали визы для участия во встрече в формате «ядерной пятёрки» в Нью-Йорке. Остальные представители, которые участвовали во встрече, получили визы США с большой задержкой.