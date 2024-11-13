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Регион
13 ноября, 16:36

Дугин на форуме «МЫ — РОССИЯ» объяснил, почему РФ не откажется от западных корней

Политолог Дугин: Россия не может отказаться от западных корней

На форуме «МЫ — РОССИЯ», который организовало Министерство информации и молодёжной политики Московской области, выступил русский философ, политолог и общественный деятель Александр Дугин. Он поговорил с участниками о геополитике и философии, а также высказал своё мнение по поводу запрета западной культуры и науки.

«Если мы формально решим отказаться от западных корней, мы выставим себя такими полными дураками, которых свет не видывал. Потому что тогда надо будет отменить слово «институт» — у него же латинские корни, слово «культура» тоже западное. <...> Надо понять, что из западной культуры, западной науки нам пригодится. Там много важных и полезных», передаёт слова Дугина «Радио 1».

При этом у Запада существует большое количество плохого, но «отделение зёрен от плевал — это деликатнейшая работа». Выполнить её может не каждый, но и запрещать всё это в приказном порядке тоже нельзя, указал он.

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Ранее Дугин заявлял, что на фронте СВО Россия борется за украинский народ. По его словам, наше государство воюет не с Киевом, а с Западом. Москва продолжает вести борьбу с противником для того, чтобы киевский народ оказался «в момент кульминации мировой истории на правильной стороне».

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ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Наталья Афонина
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