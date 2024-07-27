Философ Дугин: Россия борется за украинский народ в зоне СВО

Философ Александр Дугин заявил, что Россия на данный момент борется за украинский народ в зоне специальной военной операции. По его мнению, это важно понимать сегодня.

"Важно, чтобы сейчас мы понимали вот эти священные смыслы специальной военной операции, той войны, в которой мы участвуем против Запада, не против Украины. Поэтому мы боремся не против украинцев, мы боремся за украинцев", — объяснил Дугин в документальном фильме "Новый Херсонес", опубликованном на онлайн-платформе "Смотрим".

По словам философа, Россия ведёт борьбу с противником для того, чтобы народ Украины оказался "в момент кульминации мировой истории на правильной стороне".