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27 июля, 18:19

Философ Дугин: Россия борется за украинский народ в зоне СВО

Философ Александр Дугин заявил, что Россия на данный момент борется за украинский народ в зоне специальной военной операции. По его мнению, это важно понимать сегодня.

"Важно, чтобы сейчас мы понимали вот эти священные смыслы специальной военной операции, той войны, в которой мы участвуем против Запада, не против Украины. Поэтому мы боремся не против украинцев, мы боремся за украинцев", объяснил Дугин в документальном фильме "Новый Херсонес", опубликованном на онлайн-платформе "Смотрим".

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По словам философа, Россия ведёт борьбу с противником для того, чтобы народ Украины оказался "в момент кульминации мировой истории на правильной стороне".

Как уже рассказывал Life.ru, "Новый Херсонес" собираются освятить в День Крещения Руси, 28 июля. В пилотном режиме он станет доступен для посетителей 30 июля. В парке "Херсонес Таврический" будет создана экспозиция Музея христианства. Данный парк станет крупнейшим туристическим и научным центром не только Севастополя, но и всей России. Древние артефакты из федеральных музеев станут основой выставки. Губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что музейно-храмовый комплекс будет иметь большую важность для всего православного мира.

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Telegram / Dugin_Aleksandr

Наталья Афонина
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