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Путин назвал укрепление идентичности основой основ для будущего России

27 июля, 08:11
Первый в России Музей христианства в Севастополе. Обложка © Telegram / "Новый Херсонес"

Первый в России Музей христианства в Севастополе. Обложка © Telegram / "Новый Херсонес"

Для России фундаментом успешного будущего является обретение и укрепление идентичности. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", видео появилось на платформе "Смотрим".

"Кто мы такие? Откуда мы пришли? Как складывалась наша государственность? Потому что обретение и укрепление идентичности — это основа основ будущего страны", — подчеркнул глава государства.

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Как сообщалось, в парке "Херсонес Таврический" будет создана экспозиция Музея христианства. Основой выставки станут древние артефакты из федеральных музеев. Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) поблагодарил военных строителей, которые за два года возвели "Новый Херсонес". Предполагается, что парк сможет одновременно принять до 50 тысяч посетителей в день. Его планируют открыть уже 30 июля в тестовом режиме.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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