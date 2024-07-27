Путин назвал укрепление идентичности основой основ для будущего России
Первый в России Музей христианства в Севастополе. Обложка © Telegram / "Новый Херсонес"
Для России фундаментом успешного будущего является обретение и укрепление идентичности. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", видео появилось на платформе "Смотрим".
"Кто мы такие? Откуда мы пришли? Как складывалась наша государственность? Потому что обретение и укрепление идентичности — это основа основ будущего страны", — подчеркнул глава государства.
Как сообщалось, в парке "Херсонес Таврический" будет создана экспозиция Музея христианства. Основой выставки станут древние артефакты из федеральных музеев. Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) поблагодарил военных строителей, которые за два года возвели "Новый Херсонес". Предполагается, что парк сможет одновременно принять до 50 тысяч посетителей в день. Его планируют открыть уже 30 июля в тестовом режиме.