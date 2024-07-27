Путин назвал укрепление идентичности основой основ для будущего России

Для России фундаментом успешного будущего является обретение и укрепление идентичности. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", видео появилось на платформе "Смотрим".

"Кто мы такие? Откуда мы пришли? Как складывалась наша государственность? Потому что обретение и укрепление идентичности — это основа основ будущего страны", — подчеркнул глава государства.