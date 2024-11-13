Утренние удары по Киеву вынудили Зеленского выступить с важным заявлением
Зеленский просит у Запада «критически важную помощь» после удара ВС РФ по Киеву
Владимир Зеленский призвал западных союзников оказать «жизненно важную» помощь на фоне атак российских Вооруженных Сил по военным объектам в Киеве. Соответствующее обращение он опубликовал 13 ноября на своей странице в соцсети X.
Зеленский подчеркнул, что для Вооруженных сил Украины крайне важно иметь все необходимые ресурсы для защиты. Он выразил благодарность союзникам и напомнил о необходимости поставок ракет для систем противовоздушной обороны, а также о выполнении соглашений в области производства и поставок военной техники.
«Чем успешнее будут наши защитники, тем ближе мы окажемся к завершению этой войны. Так достигается мир — с помощью силы», — отметил Зеленский.
Напомним, что этим утром Киев разбудили взрывы после череды пусков крылатых ракет с самолётов Ту-95МС. После сообщалось об ударах по объектам инфраструктуры, но что именно разрушено, украинские власти не уточняли.
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