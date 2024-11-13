Утренние удары по Киеву вынудили Зеленского выступить с важным заявлением

Владимир Зеленский призвал западных союзников оказать «жизненно важную» помощь на фоне атак российских Вооруженных Сил по военным объектам в Киеве. Соответствующее обращение он опубликовал 13 ноября на своей странице в соцсети X.

Зеленский подчеркнул, что для Вооруженных сил Украины крайне важно иметь все необходимые ресурсы для защиты. Он выразил благодарность союзникам и напомнил о необходимости поставок ракет для систем противовоздушной обороны, а также о выполнении соглашений в области производства и поставок военной техники.

«Чем успешнее будут наши защитники, тем ближе мы окажемся к завершению этой войны. Так достигается мир — с помощью силы», — отметил Зеленский.