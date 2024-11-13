Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 11:43

На Украине раскрыли сумму, полученную от партнёров с февраля 2022 года

Нардеп Железняк: В бюджет Украины поступило от партнёров более $100 млрд

С начала военных действий в феврале 2022 года Украина получила уже более 100 миллиардов долларов международной помощи. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в среду. По данным Минфина Украины, на 1 ноября сумма, поступившей в госбюджет, составила свыше 99 миллиардов долларов.

«Сегодня международное прямое финансирование нашего бюджета превысило 100 миллиардов долларов. С учетом поступления 1,35 миллиарда, общая сумма достигла 100,79 миллиарда долларов», — отметил Железняк в своем Telegram-канале.

Экс-глава «Укрэнерго» сбежал в Европу с 1,4 миллиарда украденных гривен
Экс-глава «Укрэнерго» сбежал в Европу с 1,4 миллиарда украденных гривен

К слову, Украина уже второй год подряд формирует бюджет с рекордным дефицитом, планируя покрыть его основную часть за счет помощи западных партнёров. В 2024 году дефицит бюджета составит 43,9 миллиарда долларов. Однако на Западе выделение новых пакетов помощи сопровождается длительными обсуждениями. Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей ранее подчеркивал, что со временем международная поддержка Киева может сократиться, и властям страны необходимо сосредоточиться на развитии внутренних ресурсов для самофинансирования.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Podiuk Oleg

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar