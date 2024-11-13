На Украине раскрыли сумму, полученную от партнёров с февраля 2022 года

С начала военных действий в феврале 2022 года Украина получила уже более 100 миллиардов долларов международной помощи. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в среду. По данным Минфина Украины, на 1 ноября сумма, поступившей в госбюджет, составила свыше 99 миллиардов долларов.

К слову, Украина уже второй год подряд формирует бюджет с рекордным дефицитом, планируя покрыть его основную часть за счет помощи западных партнёров. В 2024 году дефицит бюджета составит 43,9 миллиарда долларов. Однако на Западе выделение новых пакетов помощи сопровождается длительными обсуждениями. Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей ранее подчеркивал, что со временем международная поддержка Киева может сократиться, и властям страны необходимо сосредоточиться на развитии внутренних ресурсов для самофинансирования.