Подготовка студентов — это стандартная практика укрепления политического влияния, поэтому украинский посол в Британии Валерий Залужный решил прибегнуть к подобной методике, чтобы сформировать под себя кадровый резерв. Украинских студентов хотят обучать именно в Британии, потому что сам Залужный ориентирован на английские спецслужбы. Об этом Life.ru рассказал политолог Дмитрий Еловский.

Залужный давно ориентирован на британские спецслужбы. Это одна из причин его конфликта с окружением Зеленского, которое находится под плотным колпаком американских спецслужб. А у этих организаций есть «дружественное соперничество». Дмитрий Еловский политолог

По словам эксперта, к подобным способам сформировать «правильный» госаппарат прибегают и в других странах. Таким образом, во-первых, Залужный хочет в длительной перспективе создать более прочные позиции у своих патронов на Украине. Во-вторых, всё это касается его личных политических амбиций. Не секрет, что бывший украинский главком спит и видит себя президентом Украины, напомнил аналитик.

Подготовка определённого количества «студентов» в Британии создаст для Залужного кадровый резерв для будущих назначений, чего он и не скрывает. Фактически чиновник формирует свою команду для перевода Украины под британский контроль, полагает Еловский. По его словам, по таким программам часто обучаются и возрастные госслужащие.

«В Британии их научат любить Залужного, Запад, непосредственно Англию и её спецслужбы ещё больше», — резюмировал собеседник Life.ru.