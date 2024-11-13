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13 ноября, 12:28

Бойцы ВСУ подставили собственных медиков, нарушив Женевскую конвенцию и законы войны

Погрузка бойцами ВСУ оружия в машину скорой помощи попала на видео

Бойцы ВСУ используют машины скорой помощи для перевозки оружия. Кадры с использованием украинскими военными автомобиля с красным крестом на белом фоне в запрещённых Женевской конвенцией целях опубликовал телеграм-канал «Панцервафли».

Украинские бойцы загружают оружие в карету скорой помощи. Видео © Telegram / «Панцервафли»

На опубликованном ролике видно, как украинские бойцы загружают оружие в «Газель» с надписью «Скорая помощь» на борту. Похоже, что в салон поставили гранатомет или ПТРК и пулемёты.

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Ранее эксперт обратил внимание на ещё одно решение украинских ВС, которое выйдет боком для Киева. Речь идёт о подрыве Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Когда наступят холода, снизившийся уровень воды в водоёме упростит Армии России пересечение водной преграды, в том числе и на лёгкой бронетехнике.

Обложка ©

Telegram / «Панцервафли»

Юрий Лысенко
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