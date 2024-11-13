Бойцы ВСУ подставили собственных медиков, нарушив Женевскую конвенцию и законы войны

Бойцы ВСУ используют машины скорой помощи для перевозки оружия. Кадры с использованием украинскими военными автомобиля с красным крестом на белом фоне в запрещённых Женевской конвенцией целях опубликовал телеграм-канал «Панцервафли».

Украинские бойцы загружают оружие в карету скорой помощи. Видео © Telegram / «Панцервафли»

На опубликованном ролике видно, как украинские бойцы загружают оружие в «Газель» с надписью «Скорая помощь» на борту. Похоже, что в салон поставили гранатомет или ПТРК и пулемёты.