Бойцы ВСУ подставили собственных медиков, нарушив Женевскую конвенцию и законы войны
Погрузка бойцами ВСУ оружия в машину скорой помощи попала на видео
Бойцы ВСУ используют машины скорой помощи для перевозки оружия. Кадры с использованием украинскими военными автомобиля с красным крестом на белом фоне в запрещённых Женевской конвенцией целях опубликовал телеграм-канал «Панцервафли».
Украинские бойцы загружают оружие в карету скорой помощи. Видео © Telegram / «Панцервафли»
На опубликованном ролике видно, как украинские бойцы загружают оружие в «Газель» с надписью «Скорая помощь» на борту. Похоже, что в салон поставили гранатомет или ПТРК и пулемёты.
Ранее эксперт обратил внимание на ещё одно решение украинских ВС, которое выйдет боком для Киева. Речь идёт о подрыве Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Когда наступят холода, снизившийся уровень воды в водоёме упростит Армии России пересечение водной преграды, в том числе и на лёгкой бронетехнике.
Telegram / «Панцервафли»