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13 ноября, 11:30

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ выстрелили себе в ногу, подорвав дамбу Кураховского водохранилища

Эксперт Марочко: Заморозки позволят форсировать дамбу Кураховского водохранилища

Подрыв Терновской дамбы Кураховского водохранилища украинскими вооружёнными силами (ВСУ) в условиях наступления холодов и снижения уровня воды в водоёме создаст возможности для российских военнослужащих пересечь водную преграду, в том числе с использованием лёгкой бронетехники. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Опыт показывает, что если они [ВСУ] подрывают дамбу, это в конечном итоге играет нам на руку. Уровень воды снижается, и пересекать водные преграды становится значительно проще. Кроме того, с наступлением морозов наши военные смогут передвигаться по льду, пусть и на легкой бронетехнике. Это, очевидно, не учли в украинском Генштабе и их западные кураторы», — отметил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Марочко добавил, что подрывы дамб для ВСУ не являются новостью, поскольку Киев игнорирует международные гуманитарные нормы. А тот факт, что при подрыве дамбы Кураховского водохранилища погибли украинские бойцы, лишь подтверждает неэффективность действий украинского командования, что приводит к неоправданным потерям.

ВСУ убили своих товарищей при подрыве дамбы Кураховского водохранилища
ВСУ убили своих товарищей при подрыве дамбы Кураховского водохранилища

Киев решил прибегнуть к радикальным мерам, чтобы затормозить наступление российской армии в районе Курахова. Украинские СМИ сообщали, что ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, вода из которой затопила близлежащие посёлки. После этого было опубликовано видео самого взрыва.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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