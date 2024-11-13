Подрыв Терновской дамбы Кураховского водохранилища украинскими вооружёнными силами (ВСУ) в условиях наступления холодов и снижения уровня воды в водоёме создаст возможности для российских военнослужащих пересечь водную преграду, в том числе с использованием лёгкой бронетехники. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Опыт показывает, что если они [ВСУ] подрывают дамбу, это в конечном итоге играет нам на руку. Уровень воды снижается, и пересекать водные преграды становится значительно проще. Кроме того, с наступлением морозов наши военные смогут передвигаться по льду, пусть и на легкой бронетехнике. Это, очевидно, не учли в украинском Генштабе и их западные кураторы», — отметил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Марочко добавил, что подрывы дамб для ВСУ не являются новостью, поскольку Киев игнорирует международные гуманитарные нормы. А тот факт, что при подрыве дамбы Кураховского водохранилища погибли украинские бойцы, лишь подтверждает неэффективность действий украинского командования, что приводит к неоправданным потерям.