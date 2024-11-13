Течёт ручей: Залетевшая в «реки» Кадышева в 5 раз подняла ценник на новогодние корпоративы
SHOT: Надежда Кадышева подняла прайс новогодние корпоративы почти в 5 раз
Надежда Кадышева ансамбль «Золотое кольцо» на VI Всероссийском фестивале православной культуры «Свет Белогорья». Обложка © VK / ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФАН-КЛУБ Надежды Кадышевой
Самой популярной певицей среди молодёжи стала Надежда Кадышева. Молодые пляшут под её песни, скупают билеты на концерты и зовут на свои свадьбы. Бешеный хайп солистка «Золотого кольца» упускать не стала: по данным SHOT, почти в пять раз подняла ценник на корпоративы.
Хиты Кадышевой залетели «в реки» этим летом. Под песни «Золотого кольца» начали снимать видео инстадивы, а более состоятельная молодёжь приглашать Кадышеву на свадьбы и корпоративы. Тогда певица, по данным наших коллег, брала за выступления скромные 1,5 млн, но к Новому году подняла ценник до 7 млн.
В райдере у легенды всё осталось неизменно скромно. Кадышева по-прежнему готова приехать на поезде, а в гримёрке для певицы не нужно сервировать ни деликатесы, ни алкоголь. Всё без изысков и по-домашнему: фрукты, баранки, молоко и чай.
К слову, ранее российский лидер Владимир Путин отметил огромный вклад Кадышевой в сохранение богатого наследия русской песни. Об этом глава государства заявил, поздравляя артистку с 65-летием.