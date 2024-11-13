Патрушев призвал усилить корабельный состав ФСБ РФ

России необходимо усилить корабельный состав органов ФСБ. Его нужно улучшить в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб и формирований. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Выступая на совещании на базе кораблей Пограничного управления ФСБ России по республике Дагестан Патрушев констатировал, что продолжают сохраняться террористические угрозы, которые исходят зарубежных ведомств и спецслужб, а также вооружённых, террористических и экстремистских формирований

«В этих условиях корабельный состав органов Федеральной службы безопасности во взаимодействии с другими силами органов ФСБ и силами ВМФ должен решить задачи по нейтрализации угроз безопасности в морском пространстве, надёжно обеспечить защиту и охрану государственной границы», — указал он.

Решению данных важных задач будет способствовать «развитию корабельного состава, совершенствованию подготовки экипажей, системы управления, связи и освещения обстановки, условий базирования и обеспечения корабельного состава».