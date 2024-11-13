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13 ноября, 13:30

«Всех убрать!»: Чемпионат мира по борьбе в Казани перерос в массовое месиво на ковре

Чемпионат мира по борьбе на поясах в Казани закончился массовыми разборками

Чемпионата мира по борьбе на поясах в Казани. Фото © VK / Министерство спорта Республики Татарстан

Чемпионата мира по борьбе на поясах в Казани. Фото © VK / Министерство спорта Республики Татарстан

Чемпионат мира по борьбе на поясах в Казани закончился разборками. Спортсмена из Узбекистана не утроило решение судьи, и он в знак протеста кинул ему в лицо пояс. Болельщики Казахстана моментально встали со своих мест и выбежали на ковёр. Видео потасовки опубликовали в телеграм-канале Mash Iptash.

Чемпионат мира по борьбе на поясах в Казани закончился потасовкой. Видео © Telegram / Mash Iptash

Нескольких особо нервных фанатов зрителям и организаторам пришлось сдерживать силой, чтобы они не подрались. Теперь бойца, бросившего пояс в лицо судьи, могут на 3 года отстранить от международных соревнований.

Ранее на чемпионате России по регболу в Челябинске завязалась массовая драка с участием спортсменов и зрителей. Конфликт случился в первом периоде матча, в котором сразились команды из Красноярска и Чувашии — сибиряки вели со счётом 6:2.

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Футболисты ЦСКА и «Спартака» устроили драку в матче чемпионата России
Алена Пенчугина
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