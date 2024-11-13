Московский суд заочно арестовал зампредседателя МУС Алапини-Гансу
Рейн Алапини-Гансу. Фото © X / Int'l Criminal Court
Басманный суд Москвы заочно арестовал Рейн Алапини-Гансу, которая занимает должность заместителя председателя Международного уголовного суда в Гааге Томоко Аканэ, чья подпись стоит под ордером на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Рейн Алапини-Гансу заочно арестована по ч. 2 ст. 301 УК РФ. Она также объявлена в международный розыск», — сообщили в суде.
Ранее Басманный суд Москвы в заочном порядке арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге Хайкеля Бен Махфуда. Его обвинили в совершении преступления по статье о незаконном заключении под стражу.