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13 ноября, 14:43

Московский суд заочно арестовал зампредседателя МУС Алапини-Гансу

Рейн Алапини-Гансу. Фото © X / Int&#x27;l Criminal Court

Рейн Алапини-Гансу. Фото © X / Int'l Criminal Court

Басманный суд Москвы заочно арестовал Рейн Алапини-Гансу, которая занимает должность заместителя председателя Международного уголовного суда в Гааге Томоко Аканэ, чья подпись стоит под ордером на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Рейн Алапини-Гансу заочно арестована по ч. 2 ст. 301 УК РФ. Она также объявлена в международный розыск», — сообщили в суде.

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Ранее Басманный суд Москвы в заочном порядке арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге Хайкеля Бен Махфуда. Его обвинили в совершении преступления по статье о незаконном заключении под стражу.

Владимир Озеров
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