Московский суд заочно арестовал зампредседателя МУС Алапини-Гансу

Басманный суд Москвы заочно арестовал Рейн Алапини-Гансу, которая занимает должность заместителя председателя Международного уголовного суда в Гааге Томоко Аканэ, чья подпись стоит под ордером на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Рейн Алапини-Гансу заочно арестована по ч. 2 ст. 301 УК РФ. Она также объявлена в международный розыск», — сообщили в суде.