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13 ноября, 14:54

Был как родной: Семья из Индии закатила лакшери похороны для старого автомобиля

The Indian Express: В Индии семья собрала 1500 человек на похороны автомобиля

Тот самый автомобиль. Фото © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / jist.news

Тот самый автомобиль. Фото © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / jist.news

Семья из Индии устроила погребальную церемонию для своего старого автомобиля. Мероприятие прошло по всем обычаям: с цветами, могилой и толпой индусов. Об этом сообщает The Indian Express.

По данным издания, на прощальную церемонию собрались около 1500 индусов. Семья потратила $5000 на организацию. Под громкий смех и аплодисменты, как и принято в Индии, родные проводили в последний путь любимое транспортное средство. Они погрузили его в четырёхметровую яму и засыпали землёй. По словам владельца автомобиля, он был для него символом уважения и процветания. На могиле мужчина планирует посадить дерево, чтобы увековечить его память.

«Эта машина была для нас как член семьи, и она принесла нам удачу», — рассказал владелец «погибшего».

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Ранее жителей России поразили цыганские похороны бизнес-класса за 10 миллионов рублей. Для покойника экстра-класса соорудили подземную гробницу, построили к ней лестницу, а внутри неё повесили ковры. Кроме того, в усыпальнице удалось разместить 90 литров алкоголя, а также предметы искусства.

Александра Мышляева
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