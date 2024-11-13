«Как собака»: Призёрка Сочи-2014 заявила, что депрессует из-за жизни в Лондоне

Бронзовый призёр Олимпиады-2014 в Сочи и победительница чемпионата мира-2011 по сноуборду россиянка Алёна Заварзина призналась, что ощущает депрессию из-за ухудшающихся условий жизни в Лондоне и проблем с поиском постоянной работы. О своей ситуации спортсменка рассказала в интервью изданию Sports.

«Тяжело пробиться в новой профессии. В Англии всё очень дорого. Найти нормальную работу сложно. У меня просто огромная тревога, мне тяжело это переживать. <...> Быстро взрослеешь, когда понимаешь, что если не найдёшь работу, не соберешь денег на ренту – окажешься на улице. Я в Москве сдаю квартиру, и не могу заплатить за комнату здесь. Хватает покрыть только половину», — поделилась она.

Сноубордистка добавила, что ей не удаётся найти в британской столице работу из-за русской фамилии, а цены на аренду квартиры и еду в магазинах выросли почти вдвое. По её словам, работодатели уверяют, что не обращают внимание на имя потенциального сотрудника и на его паспорт, но каждый рекрутер, прочитав фамилию, сразу же интересуется наличием разрешения на работу. При этом тем, кто приехал не из России, таких вопросов не задают. Из-за таких условий жизни Заварзина столкнулась с депрессией.

«Скажу честно, у меня из-за этого депрессия. <...> В последнее время живу реально как собака», — сказала она.

Сейчас Заварзиной 35 лет. Спортсменка закончила спортивную карьеру летом 2018 года и уехала жить в Лондон на постоянной основе. Там она окончила колледж дизайна и теперь пытается работать в Британии по специальности.