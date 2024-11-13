«Нам от этого будет лучше»: На Украине потребовали провести «чистку генофонда»

Украина почистит свои территории и генофонд, когда все желающие уехать из страны покинут её. Благодаря этому у Киева появится шанс на лучшую жизнь, рассказал солдат национального батальона «Азов»* с позывным Арн, освобождённый из плена, на интервью ТСН.

«Мы почистим свою нацию, свой генофонд. Они выедут — нам от этого будет лучше. Мы будем в более тесном круге», — заявил украинский солдат.

По словам военнослужащего, все желающие уехать из страны — предатели. Именно поэтому Украина должна «избавиться» от подобных людей. Киеву надо запретить таким «гражданам» въезд обратно, считает Арн.

Ранее Украина уже выступала за идею забрать паспорта у всех, кто покинул страну. Народный депутат Марьяна Безуглая призвала жителей Киева сменить своё гражданство, потому что они скрылись от мобилизации за границей. При этом её коллега Юлия Клименко заявила, что уехавших украинцев в ближайшее время объявят в розыск и даже предъявят им обвинения по уголовным статьям.