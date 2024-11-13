Чудовища из глубин океана устремились в Чёрное море из-за необратимых изменений

К 2099 года температура воды в Чёрном море может повыситься в среднем на 3,7 градусов, что приведёт к значительной смене фауны. Таким прогнозом поделился ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей (ИнБЮМ) РАН, кандидат биологических наук Виктор Мельников, ссылаясь на результаты последних исследований.

По словам учёного, из-за потепления в Чёрном море появятся другие виды морских обитателей — тепловодные «вселенцы» из других районов Мирового океана. Они уже начали заселять Чёрное море и интенсивно размножаться. Также увеличится количество медуз.

При этом могут полностью исчезнуть холодноводные виды зоопланктона. Это крошечные рачки, которыми кормятся шпроты и анчоус. Они обитали в холодной промежуточном слое, растворившемся в окружающих водах при температуре около 9 градусов.

«Температура поверхностных вод продолжает подниматься. Это означает ухудшение жизни для всех холодноводных видов. Все это происходит на фоне стремительного подъёма бескислородных вод почти по всей акватории Чёрного моря», — высказался биолог в разговоре с RG.ru.

Из-за исчезновения мелкой рыбы под угрозой оказалась и крупная, которая ей питалась. Учёный считает, чтобы избежать катастрофы, надо предпринять ряд важных шагов. А именно внести изменения в природоохранное законодательство с учётом уникальных особенностей Чёрного моря и заключить новые международные соглашения о бережном отношении к экосистеме.