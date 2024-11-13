Командир Аид из «Ахмата» ранен на боевом задании под Курском
Аид. Фото © Telegram / Дневник Мракоборцев | Z🇷🇺 (Группа Аида СпН «Ахмат»)
Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид был ранен в курском приграничье. Об этом сообщили в телеграм-канале подразделения – «Дневник Мракоборцев».
«В связи с полученным ранением в ходе боевой задачи и оказанием госпитальной помощи, командир группы Аида СпН «Ахмат» в ближайшее время будет не на связи. Просьба не беспокоить командира», — сказано в публикации.
Товарищи сообщили, что сейчас их командиру требуется серьёзный покой.
Ранее спецназ «Ахмат» пополнила очередная группа добровольцев для последующей отправки в зону спецоперации. Сперва им необходимо пройти боевую подготовку на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.