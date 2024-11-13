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13 ноября, 14:05

Боец ВСУ «Сивый»: Зеленский проводит мобилизацию неэффективно и несправедливо

Military.com: Закон о мобилизации на Украине считают неэффективным даже в ВСУ

В Вооружённых силах Украины считают, что действующий в стране закон о мобилизации является неэффективным и несправедливым, что привело к негативному отношению миллионов граждан к идее участия в боевых действиях, сообщает американский портал Military.com.

«Новый закон о мобилизации был принят слишком поздно и не отвечает ни критериям эффективности, ни справедливости», — цитирует издание украинского солдата с позывным «Сивый».

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Он отметил, что ВСУ по-прежнему испытывают нехватку людей, при этом многие из мобилизованных значительно старше 40 лет, а молодые мужчины находят множество способов избежать призыва.

Согласно источникам издания, Украина не смогла обеспечить прозрачный и организованный процесс мобилизации. Провалы властей в этой области привели к тому, что стратегические потребности ВСУ остались неудовлетворенными, а миллионы украинцев оказались настроены против идеи участия в боевых действиях, подчеркивает Military.com.

Представитель украинского министерства обороны Алексей Бежевец в свою очередь отметил, что жители Украины оказались «в одной лодке» из-за конфликта, и «в каком-то смысле эта лодка тонет»

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Напомним, Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, согласно которому мобилизация и военное положение на Украине будут продлены на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. По его словам, процесс бронирования от мобилизации временно приостановлен для проверки, но вскоре он возобновится.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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