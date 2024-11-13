В Вооружённых силах Украины считают, что действующий в стране закон о мобилизации является неэффективным и несправедливым, что привело к негативному отношению миллионов граждан к идее участия в боевых действиях, сообщает американский портал Military.com.

«Новый закон о мобилизации был принят слишком поздно и не отвечает ни критериям эффективности, ни справедливости», — цитирует издание украинского солдата с позывным «Сивый».

Он отметил, что ВСУ по-прежнему испытывают нехватку людей, при этом многие из мобилизованных значительно старше 40 лет, а молодые мужчины находят множество способов избежать призыва.

Согласно источникам издания, Украина не смогла обеспечить прозрачный и организованный процесс мобилизации. Провалы властей в этой области привели к тому, что стратегические потребности ВСУ остались неудовлетворенными, а миллионы украинцев оказались настроены против идеи участия в боевых действиях, подчеркивает Military.com.

Представитель украинского министерства обороны Алексей Бежевец в свою очередь отметил, что жители Украины оказались «в одной лодке» из-за конфликта, и «в каком-то смысле эта лодка тонет»