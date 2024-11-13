Мир под большим вопросом: Зеленского обвинили в усугублении украинского конфликта
Профессор Малинен: Офис Зеленского подрывает шансы на мир на Украине
Офис Владимира Зеленского собственноручно и намеренно подрывает возможность достигнуть мира на Украине. Об этом на личной странице в социальной сети написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«Сейчас достичь мира на Украине гораздо сложнее из-за постоянных усилий по усугублению конфликта, предпринимаемых НАТО и администрацией Зеленского», — говорится в его публикации.
Малинен считает, что мира получится достичь быстрее в том случае, если Киев и НАТО признают своё поражение в конфликте и начнут искать пути урегулирования ситуации.
Профессор Малинен не одинок в своём мнении. Ранее на эту тему высказался председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, написав, что Владимир Зеленский, приняв роль марионетки Запада, стал «сутенёром войны» и утратил возможность вести переговоры о мире. По его словам, киевский лидер ничего не может предложить России, потому что его единственная задача — продолжать конфликт.
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