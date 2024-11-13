Офис Владимира Зеленского собственноручно и намеренно подрывает возможность достигнуть мира на Украине. Об этом на личной странице в социальной сети написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«Сейчас достичь мира на Украине гораздо сложнее из-за постоянных усилий по усугублению конфликта, предпринимаемых НАТО и администрацией Зеленского», — говорится в его публикации.

Малинен считает, что мира получится достичь быстрее в том случае, если Киев и НАТО признают своё поражение в конфликте и начнут искать пути урегулирования ситуации.